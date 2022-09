Queen Elizabeth: Von der Little Princess zur Ikone

Elizabeth Alexandra Mary wird am 21. April 1926 als erste Tochter von Elizabeth Bowes-Lyon, damals Herzogin von York und später Königin Elizabeth, sowie Prinz Albert, damals Herzog von York und später König George VI, in Mayfair, London, geboren - per Kaiserschnitt. Bei ihrer Geburt steht sie nach ihrem Onkel Edward VIII und ihrem Vater George VI an dritter Stelle der britischen Thronfolge. Der anglikanische Erzbischof von York, Cosmo Gordon Lang, tauft sie am 29. Mai 1926 in der Privatkapelle des Buckingham Palace.