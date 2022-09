Queen Elizabeth II.: So waren ihre letzten Stunden

Trauerfeier für Queen Elizabeth am kommenden Montag

Am Sonntag soll der Leichnam von Queen Elizabeth von Balmoral zuerst in den Holyrood Palace in Edinburgh überführt werden, die Residenz der Queen in Schottland. In Edinburgh soll er auch aufgebahrt werden. Erst am Dienstag wird der Sarg der Queen nach London überführt und soll dort zunächst im Buckingham-Palast bleiben.