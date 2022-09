Austria Lustenau gegen LASK ab 14.30 Uhr LIVE

Das Remis gegen Ried war trotz des frühen Ausschlusses (10.) ein kleiner Dämpfer für die euphorisierten LASK-Fans, ein Sieg wäre dennoch in Reichweite gewesen. „Ich weiß nicht, ob ich mich freuen soll oder verärgert bin“, gab Kühbauer an. Der Respekt vor Lustenau dürfte unabhängig davon durchaus vorhanden sein. „Lustenau ist als Aufsteiger sehr gut in die Saison gestartet, die elf Punkte kommen nicht von ungefähr“, betonte der Burgenländer, der in neun Saisonpflichtspielen mit seiner Truppe sieben Siege und zwei Remis am Konto hat. „Wir sind auf jeden Fall gewarnt und erwarten eine schwierige Aufgabe.“