TSV Hartberg gegen Austria Wien - ab 14.30 Uhr

In der Liga ist Violett zwar vier Partien in Folge ungeschlagen, kam zuletzt über zwei Unentschieden gegen Klagenfurt (3:3) und Lustenau (2:2) aber nicht hinaus. Regeneration wurde am Freitag großgeschrieben, etwas rotieren werde man nicht zuletzt wegen des dichten Programms in jedem Fall: „Natürlich ist es wichtig, den einen oder anderen zu bringen.“ Auf eine Formation wollte sich Schmid nicht festlegen. „Wir haben in beiden Formationen gute Leistungen gebracht und möchten da flexibel bleiben“, meinte er im Hinblick auf sein Changieren zwischen Vierer- und Dreierkette.