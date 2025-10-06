Leopard spaziert durch Hotel in Indonesien

Tierschutzbehörde fingen das Tier ein

„Wir haben ein Beruhigungsmittel eingesetzt und gegen 10.00 Uhr (5.00 Uhr MESZ) war der Leopard raus aus dem Hotel“, sagte Agus Arianto, Leiter der Tierschutzbehörde von West Java, der Nachrichtenagentur AFP. Ende August war der Ausbruch eines Leoparden aus einem Zoo gemeldet worden, der nur fünf Kilometer von dem Hotel entfernt ist. Agus zufolge könnte es noch etwas dauern, bis geklärt ist, ob der eingefangene Leopard mit dem aus dem Zoo entlaufenen Tier identisch ist.