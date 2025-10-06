Ungebetener Gast
Leopard spaziert durch Hotel in Indonesien
Ein ungebetener „Gast“ hat zuletzt für Unruhe in einem Hotel in Indonesien gesorgt. Ein Leopard spazierte durch die Gänge der Ferienanlage. Es war nicht das erste Mal, dass in Indonesien ein Wildtier aus dem Zoo ausgebrochen war.
In einem der beliebtesten Ferienorte Indonesiens hat ein Leopard am Montag in einem Hotel kurzzeitig Panik unter den Gästen ausgelöst, bevor er von Tierschützern betäubt und eingefangen werden konnte. Die Raubkatze schlich am Montag vor einem Zimmer im zweiten Stock eines Hotels in Bandung herum, der Hauptstadt der Provinz West Java. Das Hotelmanagement alarmierte daraufhin die Feuerwehr, die wiederum die Tierschutzbehörde informierte.
Tierschutzbehörde fingen das Tier ein
„Wir haben ein Beruhigungsmittel eingesetzt und gegen 10.00 Uhr (5.00 Uhr MESZ) war der Leopard raus aus dem Hotel“, sagte Agus Arianto, Leiter der Tierschutzbehörde von West Java, der Nachrichtenagentur AFP. Ende August war der Ausbruch eines Leoparden aus einem Zoo gemeldet worden, der nur fünf Kilometer von dem Hotel entfernt ist. Agus zufolge könnte es noch etwas dauern, bis geklärt ist, ob der eingefangene Leopard mit dem aus dem Zoo entlaufenen Tier identisch ist.
Tier kommt in Einrichtung
„Derzeit kommt der Leopard langsam wieder zu sich. Er hat angefangen zu fauchen“, sagte Agus. Die Raubkatze solle zur Beobachtung in eine Tierschutzeinrichtung gebracht werden.
Leopard war nicht der erste „Ausbrecher“
In Indonesien sind in den vergangenen Jahren wiederholt Zootiere entwischt. 2021 waren zwei bengalische Tiger aus einem Zoo in Singkawang in der Provinz West Kalimantan entkommen, nachdem sich wegen tagelanger Regenfälle ein Loch in der Nähe ihres Geheges gebildet hatte. Ein 47 Jahre alter Zoowärter und mehrere Tiere waren in der Nähe des Tigerkäfigs tot aufgefunden worden. Einer der Tiger wurde erschossen, der andere lebendig eingefangen.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.