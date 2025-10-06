„Burschen müssen nur weiterspielen wie bisher!“

Das ganze Land glaubt an die WM! Die „Krone“ hörte sich bei den Fans vor den Bundesliga-Stadien um, bekam fast überall nur Zuversicht und anerkennende Worte zum Nationalteam zu hören. Alle gehen von der ersten Quali seit 1998 aus! Dafür muss am Donnerstag in Wien ein Pflichtsieg gegen San Marino her!