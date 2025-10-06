„Burschen müssen nur weiterspielen wie bisher!“

Das ganze Land glaubt an die WM! Die „Krone“ hörte sich bei den Fans vor den Bundesliga-Stadien um, bekam fast überall nur Zuversicht und anerkennende Worte zum Nationalteam zu hören. Alle gehen von der ersten Quali seit 1998 aus! Dafür muss am Donnerstag in Wien ein Pflichtsieg gegen San Marino her!
„Ich bin zuversichtlich, dass Österreich zur WM fährt“, hofft GAK-Fan Matthias. Bosnien schreibt er noch nicht ab. „Und auch in Zypern wird es für uns nicht im Vorbeigehen klappen.“
„Wir glauben zu 90 Prozent an die Quali“, sagen die Rieder Fritz und Walter Reichinger. „Wir selbst werden aber nicht zur WM in die USA reisen – das ist uns zu teuer!“
Torsten Lenart, einst Zeug- wart beim WAC, nun wieder Fan-Einpeitscher: „Österreich macht mit sechs Punkten jetzt den Sack zu – das Team ist in grandioser Verfassung, hat den besten Kader seit langem.“
„Spätestens seit dem Auswärtssieg gegen Bosnien-Herzegowina haben wir alle Trümpfe in der Hand, da brennt nix mehr an!“ Die violette, steirische Familie Leitner aus Krieglach hat keine Zweifel an der WM-Quali. „Hut ab vor Teamchef Ralf Rangnick, er lässt sehenswerten und erfolgreichen Fußball spielen!“
„Die Kombination im Team aus Trainer und Spielern ist sehr gut, das Miteinander passt“, sagen die Rapidler Stefan, Birgit, Lorena und Jonathan, „die letzten Aufgaben darf man aber nicht zu locker nehmen“.
„Wir schaffen es sicher zur WM“, sind die LASK-Fans Jasmin, Mani, Kornelia, Jürgen, Norbert und Gitti überzeugt! „Die Burschen müssen nur so weiterspielen wie bisher“, sind die Fans der Altacher optimistisch. Das ÖFB-Team vor Ort unterstützen werden sie aber nicht: „Reisen in die USA sind derzeit kein Hit.“
„Ich glaube, dass es noch sehr eng wird mit dem WM-Ticket. Österreich hat sich gesteigert und ich drücke Danso und Co. fest die Daumen, dass wir endlich wieder dabei sind“, hofft Lisa.
Sachira Costa und seine Frau kommen aus Sri Lanka, sind aber nicht nur Fans von LASK und Portugal, sondern dazu von David Alaba: „Er ist unser Lieblingsspieler und wir trauen ihm und Österreich die WM zu!“
Auch Harry und Tobi sind zuversichtlich, dass es mit der WM klappt. „Das müsste sich normalerweise ausgehen“, sagen die Fans von Marcel Sabitzer und Konrad Laimer („Eine Maschine, die arbeitet“). Aber sie warnen: „Das Restprogramm darf man aber nicht zu locker nehmen.“
Sollten sich David Alaba und Co. das Ticket für die Weltmeisterschaft sichern, werden beide vor dem TV sitzen. Eine Reise in die USA kommt nicht infrage: „Zu teuer und zu weit weg.“
