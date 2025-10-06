Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Fans hoffen auf WM

„Burschen müssen nur weiterspielen wie bisher!“

Fußball International
06.10.2025 16:45
Die Fans drücken dem ÖFB-Team die Daumen.
Die Fans drücken dem ÖFB-Team die Daumen.(Bild: GEPA)

Das ganze Land glaubt an die WM! Die „Krone“ hörte sich bei den Fans vor den Bundesliga-Stadien um, bekam fast überall nur Zuversicht und anerkennende Worte zum Nationalteam zu hören. Alle gehen von der ersten Quali seit 1998 aus! Dafür muss am Donnerstag in Wien ein Pflichtsieg gegen San Marino her! 

0 Kommentare

„Ich bin zuversichtlich, dass Österreich zur WM fährt“, hofft GAK-Fan Matthias. Bosnien schreibt er noch nicht ab. „Und auch in Zypern wird es für uns nicht im Vorbeigehen klappen.“

GAK-Fan Matthias
GAK-Fan Matthias(Bild: Michael Gratzer)

„Wir glauben zu 90 Prozent an die Quali“, sagen die Rieder Fritz und Walter Reichinger. „Wir selbst werden aber nicht zur WM in die USA reisen – das ist uns zu teuer!“ 

Fritz (li.) und Walter Reichinger
Fritz (li.) und Walter Reichinger(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)

Torsten Lenart, einst Zeug- wart beim WAC, nun wieder Fan-Einpeitscher: „Österreich macht mit sechs Punkten jetzt den Sack zu – das Team ist in grandioser Verfassung, hat den besten Kader seit langem.“

WAC-Fan Torsten Lenart (li.)
WAC-Fan Torsten Lenart (li.)(Bild: Pessentheiner Florian)

„Spätestens seit dem Auswärtssieg gegen Bosnien-Herzegowina haben wir alle Trümpfe in der Hand, da brennt nix mehr an!“ Die violette, steirische Familie Leitner aus Krieglach hat keine Zweifel an der WM-Quali. „Hut ab vor Teamchef Ralf Rangnick, er lässt sehenswerten und erfolgreichen Fußball spielen!“

Die Familie Leitner drück auch dem ÖFB die Daumen
Die Familie Leitner drück auch dem ÖFB die Daumen(Bild: Christian Reichel)

„Die Kombination im Team aus Trainer und Spielern ist sehr gut, das Miteinander passt“, sagen die Rapidler Stefan, Birgit, Lorena und Jonathan, „die letzten Aufgaben darf man aber nicht zu locker nehmen“.

Rapidler Stefan (re.) lobt Rangnick & Co.
Rapidler Stefan (re.) lobt Rangnick & Co.(Bild: Tröster Andreas)

„Wir schaffen es sicher zur WM“, sind die LASK-Fans Jasmin, Mani, Kornelia, Jürgen, Norbert und Gitti überzeugt! „Die Burschen müssen nur so weiterspielen wie bisher“, sind die Fans der Altacher optimistisch. Das ÖFB-Team vor Ort unterstützen werden sie aber nicht: „Reisen in die USA sind derzeit kein Hit.“

Die LASK-Anhänger glauben fest an das WM-Ticket
Die LASK-Anhänger glauben fest an das WM-Ticket(Bild: Elred Faisst)

„Ich glaube, dass es noch sehr eng wird mit dem WM-Ticket. Österreich hat sich gesteigert und ich drücke Danso und Co. fest die Daumen, dass wir endlich wieder dabei sind“, hofft Lisa.

Sturm -Fan Lisa (Mi.) glaubt, dass es für Österreich noch eng werden könnte.
Sturm -Fan Lisa (Mi.) glaubt, dass es für Österreich noch eng werden könnte.(Bild: Burghard Enzinger)

Sachira Costa und seine Frau kommen aus Sri Lanka, sind aber nicht nur Fans von LASK und Portugal, sondern dazu von David Alaba: „Er ist unser Lieblingsspieler und wir trauen ihm und Österreich die WM zu!“

Sachira Costa und seine Frau sind Fans von Alaba
Sachira Costa und seine Frau sind Fans von Alaba(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)

Auch Harry und Tobi sind zuversichtlich, dass es mit der WM klappt. „Das müsste sich normalerweise ausgehen“, sagen die Fans von Marcel Sabitzer und Konrad Laimer („Eine Maschine, die arbeitet“). Aber sie warnen: „Das Restprogramm darf man aber nicht zu locker nehmen.“ 

Die Salzburg-Fans Harry und Tobi
Die Salzburg-Fans Harry und Tobi(Bild: Tröster Andreas)

Sollten sich David Alaba und Co. das Ticket für die Weltmeisterschaft sichern, werden beide vor dem TV sitzen. Eine Reise in die USA kommt nicht infrage: „Zu teuer und zu weit weg.“

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Star-Style
Klum schockt Paris – im durchsichtigen Nacktkleid
147.329 mal gelesen
So gestylt hat man Heidi Klum vermutlich zum ersten Mal gesehen ...
Tirol
Pkw fliegt über Brücke in den Inn: Lenker tot!
128.606 mal gelesen
Ein erstes Bild von der Unfallstelle.
Österreich
Teichtmeister nach Oktoberfest festgenommen
115.309 mal gelesen
Florian Teichtmeister wurde im September 2023 rechtskräftig wegen des Besitzes pornografischer ...
Innenpolitik
„Europa hat Wurzeln vergessen – und zahlt Preis“
1415 mal kommentiert
Illegale Einwanderer im Burgenland (Archivbild) – ein Trojanisches Pferd sei nach Europa ...
Außenpolitik
Selenskyj: „Putin lacht über den Westen“
1239 mal kommentiert
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist unzufrieden mit der Reaktion des Westens auf ...
Steiermark
FPÖ-Kickl watscht Bundesregierung ab
1194 mal kommentiert
Herbert Kickl und Mario Kunasek in Hartberg
Mehr Fußball International
Fans hoffen auf WM
„Burschen müssen nur weiterspielen wie bisher!“
Zuletzt erfolglos
Fix: Weltmeister von 2006 übernimmt Nationalteam!
„Wollen nachlegen“
Schöttel freut sich auf WM-Qualispiele
Überraschung
Hütter vor Rausschmiss? Verein sucht Nachfolger
Drei Pleiten in Serie
Harte Kritik: „Diese Mannschaft macht keinen Sinn“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf