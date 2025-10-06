Vorteilswelt
Immer weniger Raucher

WHO-Studie: Ist DAS die neue Zigarette?

Österreich
06.10.2025 16:05
Immer mehr Menschen greifen statt zur Zigarette zum Vape.
Immer mehr Menschen greifen statt zur Zigarette zum Vape.(Bild: stock.adobe.com/fedorovacz)

Immer weniger Menschen greifen in Österreich zur Zigarette. Doch der Schein trügt: Experten warnen vor einem neuen Nikotin-Trend, der besonders unter Jugendlichen beliebt ist.

Der Griff zur Zigarette und anderen Tabakprodukten wird laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) immer seltener. Weltweit betrage der Anteil der Raucher und Raucherinnen schätzungsweise rund 19 Prozent, vor zehn Jahren habe er noch bei etwa 23 Prozent gelegen. „Millionen von Menschen hören dank der Tabakkontrollbemühungen von Ländern auf der ganzen Welt mit dem Tabakkonsum auf oder fangen gar nicht erst damit an“, sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus.

„Ersatz“ für die Zigarette?
Eine wachsende Rolle spiele allerdings die E-Zigarette. Hier sei der Trend alarmierend. Mehr als 100 Millionen Menschen weltweit dampften mittlerweile, so die WHO unter Berufung auf erstmals von ihr erhobene Zahlen. Besonders unter Jugendlichen sei das Produkt beliebt.

Lesen Sie auch:
Die WHO will auch Zigarettenfilter verbieten.
„Pläne bedrohen uns“
WHO will Zahl der Trafiken massiv reduzieren
29.09.2025
Neue Steuern drohen
Raucher sollen die klammen Kassen der EU füllen
14.07.2025
„Lifestyle-Produkt“
Jugendliche tauschen „Kippe“ gegen die E-Zigarette
28.06.2025

Vapen als Gefahr
E-Zigaretten schürten eine neue Welle der Nikotinsucht, sagte WHO-Experte Etienne Krug. „Sie werden als Schadensbegrenzung vermarktet, machen Kinder in Wirklichkeit aber früher nikotinsüchtig und riskieren, jahrzehntelange Fortschritte zu untergraben.“ Die in Elektro-Zigaretten verdampfenden Flüssigkeiten enthalten weniger Schadstoffe als verbrennender Tabak. Gesundheitsfachleute warnen dennoch vor den Gefahren. Auch in Deutschland wächst der Markt für E-Zigaretten stark, wie das Bündnis für Tabakfreien Genuss (BfTG) in Dortmund kürzlich mitteilte.

Große Erfolge in Asien
Der Rückgang beim Tabakkonsum gehe vor allem auf große Erfolge in Südostasien zurück, teilte die WHO mit. Dort habe sich der Anteil der rauchenden Männer an der Bevölkerung seit 2000 halbiert. In Europa sei der Rückgang weniger ausgeprägt. Vor allem bei Frauen bewege sich hier – im Gegensatz zum Rest der Welt – kaum etwas. 17,4 Prozent der Frauen in Europa rauchten – mit weitem Abstand ein globaler Spitzenwert.

WHO: „Brauchen mehr Maßnahmen gegen Rauchen“
Die WHO appellierte an die Regierungen, den Kampf gegen die Tabaksucht intensiv fortzusetzen. Dabei gehe es um höhere Tabaksteuern, Werbeverbote und den Ausbau von Entwöhnungsangeboten, damit Millionen weiterer Menschen mit dem Rauchen aufhören könnten. „Wir dürfen jetzt nicht nachlassen“, sagte WHO-Präventionsexperte Jeremy Farrar.

