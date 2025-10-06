Vorteilswelt
Zuletzt erfolglos

Fix: Weltmeister von 2006 übernimmt Nationalteam!

Fußball International
06.10.2025 16:36
Fabio Cannavaro
Fabio Cannavaro(Bild: AP/AP ( via APA) Austria Presse Agentur)

Der Italiener Fabio Cannavaro soll Usbekistans Nationalmannschaft WM-fit machen. Der Weltmeister von 2006 wird ab sofort als Teamchef agieren, wie der usbekische Fußballverband am Montag bekannt gab. 

Cannavaro (52) übernimmt den Posten von Timur Kapadze, unter dem sich die Zentralasiaten im Juni erstmals für eine WM-Endrunde qualifiziert haben. Cannavaro war bis April Cheftrainer von Dinamo Zagreb, für Kroatiens Spitzenclub arbeitete er aber nur knapp vier Monate.

2019 für China tätig
Davor coachte der ehemalige Weltklasse-Verteidiger Clubs in China, Saudi-Arabien und auch in seiner Heimat Italien. Als Nationaltrainer war Cannavaro bereits 2019 für wenige Monate für Chinas Verband tätig. Die WM 2026 findet in den USA, Kanada und Mexiko statt.

Porträt von krone Sport
krone Sport
