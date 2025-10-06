Fix: Weltmeister von 2006 übernimmt Nationalteam!

Der Italiener Fabio Cannavaro soll Usbekistans Nationalmannschaft WM-fit machen. Der Weltmeister von 2006 wird ab sofort als Teamchef agieren, wie der usbekische Fußballverband am Montag bekannt gab.
Cannavaro (52) übernimmt den Posten von Timur Kapadze, unter dem sich die Zentralasiaten im Juni erstmals für eine WM-Endrunde qualifiziert haben. Cannavaro war bis April Cheftrainer von Dinamo Zagreb, für Kroatiens Spitzenclub arbeitete er aber nur knapp vier Monate.
2019 für China tätig
Davor coachte der ehemalige Weltklasse-Verteidiger Clubs in China, Saudi-Arabien und auch in seiner Heimat Italien. Als Nationaltrainer war Cannavaro bereits 2019 für wenige Monate für Chinas Verband tätig. Die WM 2026 findet in den USA, Kanada und Mexiko statt.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.