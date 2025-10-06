Vorteilswelt
Bei Comeback-Sieg

Novak Djokovic sorgt für ungustiöse Szene am Platz

Tennis
06.10.2025 16:44
Novak Djokovic
Novak Djokovic(Bild: EPA/ALEX PLAVEVSKI)

Ja, was war denn da los? Beim ATP-Masters-Turnier in Shanghai musste sich Novak Djokovic am Platz gleich zweimal übergeben, ehe er gegen Yannick Hanfmann einen Comeback-Erfolg in drei Sätzen zum Einzug ins Achtelfinale feiern durfte.

Die extrem hohe Luftfeuchtigkeit (80 Prozent) und die enorme Hitze von über 30 Grad Celsius in der chinesischen Großstadt haben Djokovic offenbar ordentlich zugesetzt. Mehrmals stützte er sich nach einem Ballwechsel völlig kraftlos auf seinen Schläger – und gleich zweimal musste sich der 38-Jährige übergeben.

Lesen Sie auch:
Novak Djokovic
Turnier in Shanghai
Novak Djokovic nach Zittersieg: „Es ist brutal!“
06.10.2025

„Es ist brutal“
Beim ersten Mal flüchtete sich Djokovic gerade noch an den Rand des Platzes, beim zweiten Mal musste dann eine Tonne neben seinen Sitzplatz herhalten. „Es ist brutal“, so der Serbe. Die hohe Luftfeuchtigkeit sei Djokovic „biologisch“ gesehen anstrengender als für andere Spieler.

