Rangnick im Boot, Neureuther beobachtet ganz genau

Beim Tag des Sports auf dem Wiener Heldenplatz haben Sie mit einem Bungee-Jump für Aufsehen gesorgt…

Michaela Schmidt: Ich mag Adrenalin, das Kribbeln im Bauch. Ich fahre auch gerne mit Achterbahnen. Beim Bungee-Jump ist speziell, dass man den entscheidenden Schritt selbst machen muss. Der freie Fall war dann schon ein sehr cooles Gefühl. Das anschließende Auspendeln hat sich wie auf einer Schaukel angefühlt, davor muss man sich nicht fürchten.