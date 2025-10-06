Vorteilswelt
Mutige Politikerin

Rangnick im Boot, Neureuther beobachtet ganz genau

Sport-Mix
06.10.2025 12:30
Sport-Staatssekretärin Michaela Schmidt machte beim Tag des Sports auf dem Wiener Heldenplatz ...
Sport-Staatssekretärin Michaela Schmidt machte beim Tag des Sports auf dem Wiener Heldenplatz einen Bungee-Jump.(Bild: Tag des Sports/DIENER/Martin Steiger)

Wie Sport-Staatssekretärin Michaela Schmidt unter strenger Beobachtung von Ex-Skistar Felix Neureuther mit Fußball-Teamchef Ralf Rangnick die Tägliche Bewegungseinheit in den Schulen anschiebt und warum Bungee-Jumping, Achterbahnen und Faustball cool sind.

0 Kommentare

Beim Tag des Sports auf dem Wiener Heldenplatz haben Sie mit einem Bungee-Jump für Aufsehen gesorgt…
Michaela Schmidt: Ich mag Adrenalin, das Kribbeln im Bauch. Ich fahre auch gerne mit Achterbahnen. Beim Bungee-Jump ist speziell, dass man den entscheidenden Schritt selbst machen muss. Der freie Fall war dann schon ein sehr cooles Gefühl. Das anschließende Auspendeln hat sich wie auf einer Schaukel angefühlt, davor muss man sich nicht fürchten.

Folgen Sie uns auf