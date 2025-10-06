Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ermittlungen laufen

Einbruchserie in Nobelvierteln hält Grazer in Atem

Steiermark
06.10.2025 16:05
Eine Einbruchserie hält aktuell die Grazer Polizei auf Trab.
Eine Einbruchserie hält aktuell die Grazer Polizei auf Trab.(Bild: Holl Reinhard)

Eine Einbruchserie in den Grazer Bezirken Waltendorf und St. Peter sorgt aktuell bei der Bevölkerung für schlaflose Nächte. Die Täter gehen dabei hochprofessionell vor, lassen sich weder von Sicherheitstüren noch Alarmanlagen stoppen.

0 Kommentare

„Von den sechs Wohnungen in unserer Anlage wurden in einer Nacht drei aufgebrochen. Wir sind wirklich fertig, teilweise wurde ja eingebrochen und die Bewohner waren zu Hause“, berichtet ein Betroffener der „Krone“.

Bargeld und teurer Schmuck als Beute
Die Täter erbeuteten bei ihrer Einbruchstour, vornehmlich in wohlhabenden Grazer Wohngegenden wie dem Ruckerlberg, Bargeld, hochwertigen Schmuck und Uhren sowie Modeaccessoires. „Wir können bestätigen, dass es in diesem Bereich in letzter Zeit einige Einbrüche gegeben hat“, sagt Fritz Grundnig von der Landespolizeidirektion.

Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Die Schadenssumme kann seitens der Polizei noch nicht beziffert werden – dem Vernehmen nach geht sie aber inklusive Sachschäden in die Höhe von mehreren Hunderttausend Euro. Auch ob es sich stets um die gleiche Tätergruppe handelt, kann noch nicht mit Sicherheit gesagt werden. „Hier muss man noch das Ergebnis der Spurenauswertung abwarten“, bittet man seitens der Exekutive um Geduld. 

Porträt von Marcus Stoimaier
Marcus Stoimaier
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Am Mittwoch hatte ein Mann das Wohnhaus seiner Eltern in München angezündet. Nun hat die Polizei ...
Vater getötet
Brandanschlag in München: Neuer Drohbrief entdeckt
123 Shared Mobility GmbH gab den Rückzug des Flottenpartners als Begründung an.
Tausende Beschwerden
123-Transporter beantragte Insolvenzverfahren
Deutschlands Ex-Kanzlerin Angela Merkel (CDU) spricht über das Scheitern der Diplomatie mit ...
Brisantes Interview
Merkel gibt Polen eine Mitschuld an Putins Krieg
Der Horror-Clown wurde beim Coup fotografiert, kommt jetzt ins Fernsehen.
Fahndungsaufruf
Horror-Clown wird jetzt zum TV-Star wider Willen
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist unzufrieden mit der Reaktion des Westens auf ...
„Echte Reaktion“ fehlt
Selenskyj: „Putin lacht über den Westen“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Star-Style
Klum schockt Paris – im durchsichtigen Nacktkleid
144.771 mal gelesen
So gestylt hat man Heidi Klum vermutlich zum ersten Mal gesehen ...
Tirol
Pkw fliegt über Brücke in den Inn: Lenker tot!
128.363 mal gelesen
Ein erstes Bild von der Unfallstelle.
Tirol
Todes-Absturz von Brücke in Inn: Identität geklärt
105.613 mal gelesen
Der komplett demolierte Wagen wurde aus dem Inn gezogen.
Innenpolitik
„Europa hat Wurzeln vergessen – und zahlt Preis“
1415 mal kommentiert
Illegale Einwanderer im Burgenland (Archivbild) – ein Trojanisches Pferd sei nach Europa ...
Außenpolitik
Selenskyj: „Putin lacht über den Westen“
1214 mal kommentiert
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist unzufrieden mit der Reaktion des Westens auf ...
Steiermark
FPÖ-Kickl watscht Bundesregierung ab
1192 mal kommentiert
Herbert Kickl und Mario Kunasek in Hartberg
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf