Einbruchserie in Nobelvierteln hält Grazer in Atem

Eine Einbruchserie in den Grazer Bezirken Waltendorf und St. Peter sorgt aktuell bei der Bevölkerung für schlaflose Nächte. Die Täter gehen dabei hochprofessionell vor, lassen sich weder von Sicherheitstüren noch Alarmanlagen stoppen.
„Von den sechs Wohnungen in unserer Anlage wurden in einer Nacht drei aufgebrochen. Wir sind wirklich fertig, teilweise wurde ja eingebrochen und die Bewohner waren zu Hause“, berichtet ein Betroffener der „Krone“.
Bargeld und teurer Schmuck als Beute
Die Täter erbeuteten bei ihrer Einbruchstour, vornehmlich in wohlhabenden Grazer Wohngegenden wie dem Ruckerlberg, Bargeld, hochwertigen Schmuck und Uhren sowie Modeaccessoires. „Wir können bestätigen, dass es in diesem Bereich in letzter Zeit einige Einbrüche gegeben hat“, sagt Fritz Grundnig von der Landespolizeidirektion.
Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Die Schadenssumme kann seitens der Polizei noch nicht beziffert werden – dem Vernehmen nach geht sie aber inklusive Sachschäden in die Höhe von mehreren Hunderttausend Euro. Auch ob es sich stets um die gleiche Tätergruppe handelt, kann noch nicht mit Sicherheit gesagt werden. „Hier muss man noch das Ergebnis der Spurenauswertung abwarten“, bittet man seitens der Exekutive um Geduld.
Kommentare
