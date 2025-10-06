Einbruchserie in Nobelvierteln hält Grazer in Atem

Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Die Schadenssumme kann seitens der Polizei noch nicht beziffert werden – dem Vernehmen nach geht sie aber inklusive Sachschäden in die Höhe von mehreren Hunderttausend Euro. Auch ob es sich stets um die gleiche Tätergruppe handelt, kann noch nicht mit Sicherheit gesagt werden. „Hier muss man noch das Ergebnis der Spurenauswertung abwarten“, bittet man seitens der Exekutive um Geduld.