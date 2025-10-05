„Dieser Traum blieb Claudia Cardinale verwehrt!“

Alexandre Styker ist heute 50, sein Alter sieht man dem Schauspieler aber nicht an. Er schlüpfte schon immer in junge Rollen. Er sitzt da, jugendlich im Ausdruck, voller Energie. Und doch liegt Wehmut in seiner Stimme. Während er über seine langjährige Freundin Claudia Cardinale spricht, lehnt er sich zurück und macht dabei kleine Gesten, als würde sie neben ihm sitzen und ihm gespannt und aufmerksam zuhören – so, wie sie es so oft machte.