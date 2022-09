GoStudent baut zehn Prozent der Stellen ab

Bildungs-Boom

Ohswald sieht die Lernplattform aber trotz aktueller Probleme am Markt als sehr krisenresistent an. Die Nachfrage sei weiterhin sehr stark. „Das Thema Bildung erlebt gerade einen gewaltigen Boom (...). Außerdem gibt es einen starken Mangel an Lehrkräften, weswegen viele Firmen am Start sind, die versuchen, hier innovative Lösungen zu präsentieren.“ Es gebe immer wieder einen kleinen Anteil an Kunden, der aufhöre zu zahlen. „Hier sehen wir aber bislang noch keinen signifikanten Anstieg“, so Ohswald.