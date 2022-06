Bitpanda entlässt Viertel der Belegschaft

Erst kürzlich suchte das junge Unternehmen noch neues Personal - und warb mit „unbegrenztem Urlaub“. Jetzt werden nicht nur in Wien Mitarbeiter gekündigt, sondern an insgesamt mehr als zehn Standorten in der EU: Niemand könne momentan sagen, wann sich der Kryptomarkt erholen wird und es für Bitpanda wieder aufwärts geht, teilten die drei Gründer Eric Demuth, Paul Klanschek und Christian Trummer mit. Man strebe daher eine Neuorganisation an.