Außer ÖVP sind alle Parteien für Pfandsystem

Grüne für Pfand und Mehrwegsysteme

Um die Flut an Plastikverpackungen wirksam einzudämmen, brauche es Maßnahmen wie die Einführung von Pfand- und den Ausbau von Mehrwegsystemen, sagt Rüdiger Maresch, Umweltsprecher der Wiener Grünen. Er sprach sich in diesem Zusammenhang für ein „spürbares Pfand“ - also einen Betrag, der dazu führen soll, dass die Flaschen wieder den Weg zurück in die Geschäfte finden - aus.