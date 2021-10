Lebensmittelhändler preschen bei Pfandsystem vor

Langsam kommt Schwung in die Debatte um die Einführung eines Pfand- bzw. Mehrweg-Systems in Österreich. Am Freitag sprachen sich fast alle großen Lebensmittelhändler im Land für eine verpflichtende Einführung aus. Mitsamt eines kleinen Seitenhiebs in Richtung der Politik, denn: Der aktuelle Entwurf zur Novelle des Abfallwirtschaftsgesetzes reiche nicht aus, um die entsprechenden Vorgaben der EU zu erfüllen.