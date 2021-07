Diskonter Hofer startet Versuch mit Pfandflaschen

Der Lebensmitteldiskonter Hofer testet in Oberösterreich ein Pfandsystem, wie es auch andere Supermärkte haben. In acht ausgewählten Filialen werden seit Juli Bier, Wasser, Limonade und Milch in Mehrwegflaschen bzw. -kisten angeboten. An dem Test nehmen alle Welser Filialen sowie die beiden Geschäfte in Sattledt und Marchtrenk im Bezirk Wels-Land teil.