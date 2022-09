Trump: Dokumente wurden mir untergejubelt

Ex-Justizminister rät von Anklage ab

Der frühere US-Justizminister William Barr sieht nun eine reale Gefahr für Trump, wegen des falschen Umgangs mit geheimen Regierungsdokumenten angeklagt zu werden. Von so einem Schritt würde er aber abraten, betonte Barr in einem Interview mit dem US-Nachrichtensender Fox News. Barrs Begründung: Es sei offen, was das für das Land bedeuten würde, was dies für einen Präzedenzfall schaffen würde und ob die Menschen wirklich verstehen würden, dass es sich beim Umgang mit Regierungsunterlagen um eine ernste Angelegenheit handle. „Ich hoffe, dass diese Faktoren die Regierung dazu bewegen werden, ihn nicht anzuklagen, denn ich möchte nicht, dass er als ehemaliger Präsident angeklagt wird“, so Barr.