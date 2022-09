EU-Staaten produzierten Rekordmenge an Solarstrom

Diese Menge an Elektrizität mit Gas zu erzeugen, hätte den Berechnungen zufolge Gaseinkäufe in Höhe von 29 Milliarden Euro erfordert, wenn man die aktuellen Gaspreise als Vergleichswert heranzieht. Insgesamt kamen der Studie zufolge zwischen Mai und August zwölf Prozent des in der Europäischen Union produzierten Stroms von der Sonne. Im vergangenen Jahr waren es demnach nur neun Prozent. „Während Europa von der Gaskrise erschüttert wird, bietet Solarenergie eine dringend nötige Erleichterung“, sagte Pawl Czyzak von Ember Climate. Die Denkfabrik hat sich zum Ziel gesetzt, mit datengestützten Einblicken in die Welt der alternativen Energiequellen Politiker und wichtige Entscheidungsträger zu überzeugen, den Umstieg „von Kohle zu sauberer Elektrizität“ zu erleichtern.