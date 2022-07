Zu große Hürden für private Photovolatik-Projekte

Unter den Enttäuschten waren auch 30 Kunden der Firma Expert Bruckner in Hausmening bei Amstetten. „Ich helfe meinen Kunden, die Förderung zu bekommen, sage aber auch dazu, dass es nicht wahrscheinlich ist, dass sie kommt“, erklärt Chef Josef Bruckner. Das liege vor allem an den kompliziert gestalteten Online-Anträgen. Eineinhalb Stunden und länger sitzt er mit seinen Kunden an den Formularen.