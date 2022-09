Security (27) als Feuerteufel: Rätsel um Motiv

Ausgebrochen ist das verheerende Feuer in der Nacht auf Sonntag gegen 1.40 Uhr in einer Lagerhalle des größten Fleischproduzenten Westösterreichs. 120 Einsatzkräfte bekämpften das Feuer über zwölf Stunden lang. Zwischenzeitlich war die Befürchtung da, dass giftiger Ammoniak aus der Kühlanlage am Dach ausgetreten sei – dies konnte jedoch verhindert werden. Auch die nach dem „Brand aus“ anstehenden Aufräumarbeiten gestalteten sich aufgrund von Einsturzgefahr schwierig.