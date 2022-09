Großbrand in Bergheimer Schlachthof gelöscht

Der Brand am Betriebsgelände der Firma Alpenrind in Bergheim (Flachgau) sei gelöscht und ein Ammoniak-Austritt erfolgreich verhindert worden. „Die von uns durchgeführten Kühlmaßnahmen haben gewirkt. Der Druck in den Leitungen ist zurückgegangen. Es besteht keine Gefahr mehr“, gab Branddirektor Reinhard Ortler in einer Aussendung der Stadt Salzburg bekannt. Man führe im Moment „die nötigen Nachlöscharbeiten durch“ und installiere eine Brandwache, fügte der Branddirektor an.