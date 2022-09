Strompreisbremse: Der Staat zahlt alles?

Was ist dann zu kritisieren? Die Preisbremse fängt erst am 1. Dezember an, bringt den Haushalten in Summe wohl drei Milliarden Euro an Kaufkraft zurück. Aber sie funktioniert überwiegend nach dem Gießkannen-Prinzip. Das bedeutet viel für manche und zu wenig für andere. Aber, so fair muss man sein: Eine präzise Differenzierung wäre administrativ aufwändig gewesen.