Bremse kommt „zu spät“, „nur Symptombehandlung“

Ungewohnt wenig Kritik an einem Regierungsvorhaben bringt die SPÖ in Sachen Strompreisbremse vor. Inhaltlich gebe es nichts zu kritisieren, so Vize-Klubchef Jörg Leichtfried, die Regierung habe sich aber schlicht zu lange damit Zeit gelassen. Er forderte in Zukunft eine stärkere Einbindung bei der Suche nach Lösungen in der Energiekrise. Die FPÖ betrachtet die Anti-Teuerungs-Maßnahme als „halbherzige Symptombehandlung“.