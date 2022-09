Strompreisbremse: Erste Erleichterung mit Dezember

Die Bundesregierung hat am Mittwoch mit dem Beschluss der Strompreisbremse im Ministerrat eine weitere Anti-Teuerungs-Maßnahme gesetzt. Fix: Die Strompreisbremse deckelt den Tarif überraschend sogar bis Mitte 2024. Erstmals soll die Erleichterung auf der Stromrechnung für Dezember ablesbar sein. Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) dazu: „Ziel ist es, den Menschen weiter zu helfen in der Frage der Teuerung, der sie alle ausgesetzt sind.“ „Schnell und sozial“, so bezeichnete Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) den Strompreisdeckel.