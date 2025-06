Von Kiew nach Teheran

Andererseits, weil Kiew in seinem Verteidigungskrieg gegen die Russen von Waffenlieferungen aus den USA abhängig ist. Die fließen unter Präsident Trump ohnehin nicht mehr so wie unter seinem Vorgänger Biden (der aber auch stets nur so viel lieferte, wie zum Überleben unbedingt nötig war), jetzt wenden die USA sich aber immer deutlicher einem Krisenherd zu, dem sie sichtlich höhere Priorität beimessen als der Ukraine – dem Krieg zwischen Israel und dem Iran.