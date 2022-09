50 Elektroautos werden in Schweiz zu Powerbanks

Hinter dem am Dienstag in Bern lancierten Projekt stehen sieben Betriebe unter der Führung des Carsharing-Unternehmens Mobility, wie dieses mitteilte. Für den Test verwendet werden 50 „Honda e“-Fahrzeuge an 40 Standorten in der ganzen Schweiz. Es handelt sich den Angaben zufolge um den ersten großen solchen Test mit bidirektional-ladenden Serienelektroautos durch Industrie und Forschung.