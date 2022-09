Die Liebe zu Milan und zu Mülln ist riesengroß

Magnacca ist seit seiner Kindheit glühender Milan-Fan. „Die Geschichte dazu ist schnell erzählt. Ein paar Jugendliche in meinem Dorf hatten ein Radiogerät. Da durftest du nur mithören, wenn du Fan von Milan warst“, lacht Magnacca, der in einer kleinen Ortschaft in den Abruzzen aufwuchs. 1977 wanderte er nach München aus, führte dann ein italienisches Lokal in Berchtesgaden und landete 2005 in Salzburg-Mülln.