Salzburger ist Österreichs größter Milan-Anhänger

Nach dem Champions-League-Titel 2007 fuhr der wohl größte österreichische Milan-Fan mit dem Fahrrad und seiner Fahne vor dem offenen Doppeldecker mit den Spielern 15 Kilometer durch Mailand. Davor hatte der gebürtige Wiener Dieter Schaden, der jetzt im Salzburger Land wohnt, am Piazza Duomo mit zehntausenden Milanisti den 2:1-Sieg gegen Liverpool gefeiert. Von 2004 bis 2008 lebte der frühere Radio Wien-Sportredakteur in Mailand ganz in der Nähe des San Siro, sah jedes Heimspiel live im Stadion: „Es war die große Zeit unter Trainer Ancelotti mit Stars wie Pirlo, Gattuso, Seedorf, Nesta, Maldini, Kaka, Schewtschenko und Inzaghi.“