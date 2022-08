Konrad: „Dachte, dass ich im falschen Film bin!“

Feindbild in Italien

Der, am nächsten Tag in die Heimat zurückgekehrt, in italienischen Medien der Schauspielerei bezichtigt wurde. „Ich dachte, dass ich im falschen Film bin“, kann er es heute noch nicht fassen. „Ich wurde vom Opfer zum Täter gemacht und als Feindbild gesehen. Ich bekam Anrufe aus Italien. Da hatte ich ein wenig Schiss.“ Konrad nahm sich ein paar Tage Auszeit in der Steiermark, um abzuschalten.