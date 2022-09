Teuerungen befeuern die Lust am Gärtnern

Die Stromkosten haben sich verdoppelt, Gas wurde um 80% teurer. „Bei den Kostensteigerungen ist kein Ende in Sicht, doch wir haben als Firma gelernt, agil zu bleiben“, so Koll. Geplante Umbauten in den Filialen, wie in Krems, Klagenfurt und Bruck an der Mur, zog bellaflora deshalb zuletzt wie geplant durch.