Wirtschaftliche Kooperation zwischen Wien und Kiew

Errichtung eines Rehabilitationszentrums der Ukraine in Lwiw

In einem ersten Schritt werden drei konkrete Projekte - Bau und Ausstattung des Nationalen Kinderkrankenhauses Okhmatdyt in Kiew, Bau und Ausstattung einer modernen Universitätsklinik in Kiew und Errichtung eines nationalen Rehabilitationszentrums der Ukraine in Lwiw - von österreichischen Unternehmen (wie z.B. der Vamed) mit Projektkosten in der Höhe von mehr als 600 Millionen Euro umgesetzt. Finanziert wird das Ganze durch österreichische und deutsche Banken.