Ukraine behauptet: Russische Rakete tötete Bub (9)

Eine gemeinsame Pressekonferenz von Scholz und Schmyhal wurde am Samstag überraschend abgesagt. Ein deutscher Regierungssprecher begründete das mit einer „Terminverschiebung“ ohne das näher zu erläutern. Schmyhal hatte vor seiner Ankunft in Deutschland in einem dpa-Interview von der deutschen Regierung die Lieferung von Kampfpanzern, weitere Finanzhilfe und neue Sanktionen gegen Russland gefordert.