Klaus Herrmann: Zeitenwende

Selbst wenn sich die Wien-Energie-Causa in Wohlgefallen auflösen sollte: In der an Gräben ohnehin schon so reichen Republik hat sich dieser Tage die Kluft zwischen ÖVP und SPÖ weiter vertieft. Die FPÖ lacht sich ins Fäustchen. Und manche außerhalb des Parteienspektrums rechnen sich Chancen aus.