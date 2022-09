Mindestsicherung: Mehr Geld für weniger Bezieher

Sie ist das letzte soziale Auffangnetz - die Mindestsicherung. Und ein wahrer Budget-Hammer. Im Doppelbudget 2022/2023 der Stadt Wien ist sie mit insgesamt fast 1,5 Milliarden Euro veranschlagt. Also genau soviel wie die beiden per Notverordnung und am Gemeinderat vorbei, genehmigten Rettungsschirme für die Wien Energie. Oder ein Krankenhaus Nord. Insgesamt wurden im Vorjahr 733,6 Millionen Euro dafür ausgegeben. Bereits ein Drittel des Sozialbudgets geht demnach für die Sozialhilfe drauf. Die aktuellsten Zahlen zeigen: die Zahl der Mindestsicherungsbezieher ist 2021 beinahe völlig gleich geblieben. Trendumkehr ist also weiter keine in Sicht. Es gibt zwar einen Rückgang, der aber nur sehr gering ausfällt. Aktuell sind 135.649 Personen auf die Mindestsicherung angewiesen. Das ist ein kleines Minus von 618 Personen.