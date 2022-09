Viele Probleme wären mit einem Schlag gelöst

Zweimal 700 Millionen Euro. In Summe ganze 1,4 Milliarden Euro. Eine Zahl mit neun Nullen. Diesen gigantischen Betrag hat Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) im Juli und August, per Notverordnung und am Gemeinderat vorbei, genehmigt. Als, wie er es nennt, Schutzschirm für die Wien Energie.