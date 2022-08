Fußballgroßer Stein stürzte auf Bein von Wanderin

Dieser Alpinunfall in Osttirol hätte noch weitaus schlimmer ausgehen können: In St. Jakob in Defereggen stürzte am Dienstag ein Stein von der Größe eines Fußballs auf einen Wanderweg und traf eine 36-Jährige am Bein. Der Fels hatte sich bei Arbeiten am Weg weiter oben gelöst.