Schallenberg offen für Aussetzung von Visaabkommen

Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) hat sich offen für eine Debatte über eine Aufhebung eines Abkommens mit Russland über Visa-Erleichterungen gezeigt. „Es gibt viele Möglichkeiten, wo wir ansetzen können“, sagte Schallenberg vor einem informellen Treffen mit seinen EU-Amtskollegen am Dienstag in Prag. So könne etwa die Aufkündigung der Visa-Vereinbarung unter den EU-Staaten diskutiert werden. Eine vollständige Visa-Sperre in der EU für Russen lehnt Schallenberg ab.