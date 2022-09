Wie Sie die Kosten beim Mobilfunkvertrag drücken

Um den idealen Mobilfunktarif zu identifizieren, muss man zuerst den persönlichen Bedarf kennen. Bei Geräten mit Android-Betriebssystem öffnen Sie dafür die Geräteeinstellungen und suchen nach dem Menüpunkt „Datennutzung“. iPhone-Nutzer finden den Verbrauch in den Geräteeinstellungen unter dem Menüpunkt „Mobile Daten“. Hier wird protokolliert, wie viel Datenvolumen im vergangenen Monat mobil verbraucht wurde. Wer daheim viel via WLAN surft, wird bei der Nachschau möglicherweise feststellen, weniger Daten zu verbrauchen, als in seinem Mobilfunkvertrag enthalten sind. Selbst die 10-Euro-Tarife der Diskont-Mobilfunker - etwa HoT, Spusu, Lidl Connect oder Yesss! - beinhalten mittlerweile 20 bis 30 Gigabyte monatliches LTE-Datenvolumen. Wer nur ein paar Gigabyte verbraucht, ist damit also mehr als ausreichend versorgt.