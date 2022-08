Ukraine beschoss erneut AKW Saporischschja

„Die Ukraine holt sich ihr Land zurück“

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die russischen Truppen unterdessen aufgefordert, vor einer Offensive seiner Streitkräfte in der Nähe der Stadt Cherson zu fliehen. „Die Ukraine holt sich ihr Land zurück“, sagt er in seiner täglichen Ansprache. Die ukrainischen Truppen würden die russische Armee „bis an die Grenze“ jagen. „Wenn sie überleben wollen, ist es für das russische Militär an der Zeit abzuhauen. Geht nach Hause.“