Neuer Platz wirft in alter Römerstadt Fragen auf

Zahlreiche Studenten aus unterschiedlichen Nationen (etwa den USA, Taiwan und Indien) nahmen auch heuer an der „International Summer School“ teil und untersuchten vier Wochen lang jeden Millimeter des historischen Händlerforums. Was veranlasst Studierende aus aller Welt, sich kostenpflichtig an Grabungen zu beteiligen? „Einerseits gibt es nicht so viele römische Grabungsstätte, andererseits fehlt an etlichen Universitäten ein eigenes Angebot für solche im Archäologiestudium verpflichtend vorgeschriebene Praktika“, weiß Auer.