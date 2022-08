Chefinspektor: „Da kommt sicher nichts heraus“

Weiteren Fall entdeckt: Wirbel um 18 Jugendliche

Was die Eltern zudem bis heute beschäftigt: Nach Max‘ Tod wurde aus seinem Personalzimmer sein Öffi-Ticket gestohlen und ihnen wurde eine VVT-Strafe für ihren toten Sohn zugestellt. Dadurch erhielten sie Akteneinsicht in eine Jugendstrafsache, die sich in einer traditionsreichen Jugendeinrichtung des Landes ereignet hatte. „Eine Gruppe von 18 Jugendlichen war in Konflikt mit dem Suchtmittelgesetz geraten, dabei kam es mitunter zu einer schweren Körperverletzung und zu Hausfriedensbruch. Gegen den betreuten Bewohner wurde bereits mehrfach kriminalpolizeilich ermittelt. Aufgeflogen ist diese Sache wegen Lärmbelästigung der Nachbarn“, erzählt der Tiroler.