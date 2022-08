Sie alle feierten vor Max‘ Todesnacht Drogenparty

Max hatte an diesem Tag Dienst bis 15.30 Uhr, einen Tag zuvor hatte er laut Angaben seiner Eltern 50 Euro von seinem Konto abgehoben. „Angeblich soll unser Sohn in der Folge zweimal mit einer alten Bekannten zur Mentlvilla in Innsbruck - einer Einrichtung für Menschen mit Suchterkrankung - gegangen sein, um dort Drogen bzw. Tabletten zu kaufen. 45 Euro soll er dafür ausgegeben haben“, so der Vater. „Wir haben ein Video bekommen, das zeigt, in welch schlechtem Zustand sich unser Kind an diesem Abend befand.“