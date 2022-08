Plakat für Friauls Tourismus zeigt Kärntner See

„Da wir in Friaul keine interessanten Landschaften haben, wurde auf den Plakaten ein Bild des Kärntner Zollnersees abgebildet (...) Der auf dem Plakat abgebildete See, der Zollnersee, liegt in Kärnten. Ich glaube, die Mitarbeiter von Friauls Präsidenten Massimiliano Fedriga haben Probleme mit Geografie“, kritisierte Massimo Moretuzzo, Vorsitzender der Gruppe „Patto per l‘Autonomia“.