Ex-Skistar Lindsey Vonn trauert um ihre Mutter

„Ich hoffe, ich bin eines Tages so stark wie du“

„Seit sie bei meiner Geburt einen Schlaganfall erlitten hat, ist meine Mutter ein Bild der Stärke und vor allem der Widerstandsfähigkeit gewesen“, erklärte Vonn damals. Nun hat Krohn den Kampf verloren. Mit den schönen Worten „Mama, ich hoffe, ich bin eines Tages so stark wie du. Ich hoffe, dass ich jeden Tag mit so viel Energie und Optimismus angehen werde wie du. Ich hoffe, ich werde meine Kinder eines Tages so unglaublich erziehen wie du. Ich liebe dich“, verabschiedete sich die 37-Jährige von ihrer inspirierenden Mutter.