TSV Hartberg gegen SV Ried ab 17 Uhr LIVE

Heinle: „Es ist in diesem Spiel alles drin“

Ried ist durchwachsen in die neue Saison gestartet, rangiert mit vier Punkten nach fünf Spieltagen auf Platz zehn. Im Duell mit Hartberg wollen die Wikinger den zweiten Dreier einfahren, Trainer Christian Heinle zeigte sich durchaus optimistisch: „Es ist in diesem Spiel alles drin für uns. Wir wollen unsere Leistung jetzt auch in Punkte ummünzen.“ Favoriten sieht er in diesem Spiel keinen, er erwarte einen Gegner auf Augenhöhe.