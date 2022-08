Tabellenführer LASK gegen Altach ab 19.30 Uhr LIVE

Personell muss der LASK weiterhin auf die seit langer Zeit am Knie verletzten Yannis Letard und Tobias Anselm verzichten. Bei Philipp Wiesinger, der an einer Schambeinreizung laboriert, sieht Kühbauer Fortschritte: „Beim Wiesi geht was weiter, er sendet positive Signale aus.“ Ein Einsatz am Wochenende komme jedoch noch deutlich zu früh. Die Linzer verloren in der Bundesliga nur zwei der bisherigen 22 Begegnungen mit Altach, allerdings beide im eigenen Stadion. In der Vorsaison gewann der LASK zwei der vier Duelle, einmal behielten die Vorarlberger die Oberhand, eine Partie endete Unentschieden.