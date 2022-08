Charles in großer Sorge um Queen Elizabeth II.

„Höchst ungewöhnlich“

Dies sei in höchstem Maße ungewöhnlich und noch nie der Fall gewesen, analysieren Adelsexperten und sind in Alarmbereitschaft. Besonders, da die Queen noch keinen Sonntagsgottesdienst besucht und auch ihr Gartenfest abgesagt hat, seit sie am 21. Juli am Flughafen in Aberdeen gelandet ist und zum letzten Mal gesehen wurde. Geht es ihr nicht gut?