Queen sagt Gartenparty auf Schloss Balmoral ab

Nur einmal hat Queen Elizabeth in den letzten Jahren auf den großen Empfang an den Toren von Schloss Balmoral verzichtet, nämlich im Pandemiejahr 2020. Doch auch heuer fällt die große Gartenparty mit pompösem Begrüßungskomitee flach. Es sei „eine große Enttäuschung“, dass die Zeremonie in diesem Jahr nicht in der traditionellen Form abgehalten werden könne, seufzte eine Palast-Quelle im Gespräch mit der britischen Zeitung.