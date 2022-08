Asylzentrum voll: Migranten schliefen im Freien

„Situation schrecklich“

Rutte bezeichnete die Situation in Ter Apel als „schrecklich“. Am späten Donnerstagabend wurden von der Zentralbehörde für die Aufnahme von Asylsuchenden (COA) rund 150 Flüchtlinge aus der Umgebung von Ter Apel ins 150 Kilometer entfernte Apeldoorn gebracht, wo sie für zunächst vier Tage in Sporthallen untergebracht wurden. Danach sollen sie Unterkünfte in Doetinchem im Süden der Niederlande beziehen.